Gabriel Garko, drammatica perdita: straziante addio sui social

Il modello e attore sta vivendo un momento molto difficile. Gabriel Garko commuove tutti con un ultimo addio sui social.

L’attore torinese con un ultimo post sui social ha commosso tutti i suoi fan. Gabriel Garko in lutto, devastanti i messaggi di vicinanza della Cannavò ed Eva Grimaldi.

L’attore ha riservato sui social tutto il suo dolore.

LEGGI ANCHE –> Gabriel Garko ricoverato in ospedale, il VIDEO delle sue condizioni

Gabriel Garko, l’ultimo addio dopo il lutto commuove i fan

Martedì 27 aprile 2021 Gabriel Garko ha perso una persona importantissima. L’attore torinese ha voluto condividere con i fan l’enorme perdita. Gabriel ha perso il suo papà: Claudio Oliviero, scomparso nelle scorse ore.

Le foto pubblicate su IG ritraggono l’uomo fa giovane con il suo amato Gabriel. L’ultimo addio dell’attore è straziante:

“Ciao papà…Fai buon viaggio”.

Poche parole piene di dolore. Le condizioni di salute del padre si sono aggravate negli ultimi giorni. Gabriel si era lasciato andare nei giorni scorsi ad uno sfogo contro la gogna mediatica che lo aveva coinvolto nell’inchiesta su mafie e petrolio in seguito ad alcuni contatti con Ana Bettz. Ciò che gli premeva di più era non creare altri dolori al povero papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)



L’attore è così finito al centro di un’inchiesta per frode fiscale e riciclaggio di prodotti petroliferi che ha portato all’arresto di 75 persone e al sequestro di beni per 1 miliardo di euro. Gli avevano commissionato uno spot, ma poi sarebbe tutto naufragato. Tanti i VIP che si sono stretti al suo dolore: ta questi quello Marco Carta, Asia Argento e Eva Grimaldi. Persino l’ex, Rosalinda Cannavò ha riservato per lui un messaggio:

“Un abbraccio fortissimo, mi dispiace tanto. Ti voglio bene”

Gabriel ha sempre speso belle parole per i suoi genitori Gabriel Garko. Lo scorso ottobre, dopo il coming out, a Verissimo ha rivelato di aver avuto l’appoggio di entrambi i suoi genitori nel confessare la sua reale identità sessuale.