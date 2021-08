Gabriel Garko, chi è il nuovo fidanzato? Si chiama Matia e non...

Il celebre attore potrebbe essere fidanzato, in questi giorni si è vociferato di un flirt con Ivan Gray, ma ora è spuntato un nuovo gossip: scopriamo di chi si tratta.

Durante gli ultimi mesi, in molti hanno attribuito all’attore diversi flirt, ma come sempre Gabriel è riuscito a preservare la sua riservatezza per quanto riguarda le relazioni sentimentali.

Tutti si chiedono chi potrebbe essere il suo attuale compagno, scopriamo di chi si tratta.

Gabriel Garko e Ivan Gray

Alcune indiscrezioni, hanno visto impegnato Gabriel Garko con Ivan Gray.

Quest’ultimo è un giovane attore e starebbe trascorrendo sempre più tempo in compagnia del collega in questo periodo.

In molti credono che tra i due ci sia un feeling importante e tanti altri pensano che sia soltanto una mossa strategica pubblicitaria.

I fan più curiosi hanno notato che sul profilo di Instagram di Ivan Gray, c’è una foto con Gabriel.

I due non sembrano molto vicini, anzi sembra uno scatto che l’attore italiano potrebbe aver concesso ad un ”fan”.

Infatti, poco fa è spuntato un nuovo gossip che ha fatto impazzire i fan dell’attore.

Gabriel Garko, il nuovo fidanzato Matia

Il suo nuovo fidanzato pare essere un modello, a lanciare lo scoop è stata proprio Deianira Marzano, grazie ad una segnalazione di un suo fan.

Secondo questa fonte, Gabriel Garko avrebbe un fidanzato: ma si tratterebbe di Matia, giovane modello di Milano.

La nuova coppia sarebbe stata avvistata in un resort a Milano sabato 7 e domenica 8 agosto.

Da quel giorno Gabriel Garko avrebbe iniziato a seguire il modello su Instagram.

Purtroppo non abbiamo tante informazioni sul giovane, dato che il suo profilo Instagram è privato.

In queste ultime ore, in tanti, stanno attendendo la conferma o la smentita dei diretti interessati.

