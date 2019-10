Gabriel Garko, tutta la verità sull’attore italiano: amori, carriera e segreti

Chi è Gabriel Garko? L’attore noto dopo L’Onore e il Rispetto, al centro del gossip con Gabriele Rossi

Scopriamone di più sul bellissimo attore Gabriel Garko, molto amato dalle donne italiane!

Chi è Gabriel Garko

Gabriel Garko, nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero, nasce a Torino, il 12 luglio del 1972.

Attore di cinema e televisione, lavora prevalentemente sul piccolo schermo. La sua carriera inizia negli anni ’90, quando esordisce in Vita coi figli, di Dino Risi.

La notorietà arriva, però, nel 2001, quando fa parte del cast della fiction Il bello delle donne. Una delle sue più importanti comparse in tv è quella in L’onore e il rispetto, diretto da Salvatore Samperi, dove interpreta il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci.

Altre fiction in cui ha recitato sono Il sangue e la rosa, Il peccato e la vergogna, Sangue caldo, Viso d’angelo, Rodolfo Valentino – La leggenda, Non è stato mio figlio e Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Nel febbraio 2016, affianca Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea alla conduzione del Festival di Sanremo 2016.

Tantissimi i progetti per il 2019 e per il 2020, con nuove fiction e qualche sogno nel cassetto da realizzare.

Amori e segreti

A Gabriel sono stati affibbiati numerosi flirt. Il primo, quello con l’attrice Eva Grimaldi, sua compagna dal 1997 al 2001.

Successivamente, l’attore vive delle storie d’amore con Manuela Arcuri, Serena Autori, Isabella Orsini e Cosima Coppola.

L’ultima fidanzata ufficiale di Gabriel è stata l’attrice Adua Del Vesco, con la quale si sono detti addio di recente.

Nel 2019, Gabriel Garko si mette al centro di alcuni gossip. A Domenica In, dichiara di essere innamorato e di sognare le nozze, dopo di che spunta la fede al dito, notata dai fan dell’attore.

Nel frattempo, alcuni rumors vedremmo Garko in una relazione amorosa con Gabriele Rossi, attore, ballerino e direttore artistico italiano, noto per aver partecipato come concorrente all’edizione 2016 dei Grande Fratello Vip e per aver recitato in fiction come L’onore e il rispetto, Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo, L’isola e Solo per amore.

Domenica 6 ottobre 2019, su Rai 1, a Domenica In si cercherà proprio di definire il rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, ospiti entrambi di Mara Venier.