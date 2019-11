Gabriel Garko, il collasso causato dal fumo delle canne: la rivelazione in diretta sul malore

Gabriel Garko non l’ha nascosto: fumare canne gli piace, ma questo gli è costato un malore in passato: un collasso. La confessione in diretta

Nello show di Barbara D’Urso in prima serata ieri sera è stato ospite il bel Gabriel Garko attore amato da generazioni di telespettatori per la sua bellezza e bravura.

Come lui stesso ha spiegato era molto tempo che non si recava in trasmissione da Barbara e per sviare eventuali polemiche ha chiarito che il motivo è molto personale.

Gabriel infatti per molto tempo è stato segnato dal ricordo di quello che successe qualche anno fa, mentre era impegnato come “valletto” di Sanremo 2016.

L’episodio lo segno in quanto nello scoppio della casa dove risiedeva morì l’anziana padrona di casa e Garko non voleva lucrar raccontando l’argomento.

L’attore ha chiesto infatti a Barbara di non leggere quelle parti tratte dal suo libro:

“C’è stato questo maledetto incidente che mi ha cambiato la vita. Io non ho mai amato parlarne.”

“Ti prego non leggere quel pezzo”

Le rivelazioni scioccanti sulle “canne”

Ad un certo punto sempre parlando del suo libro “Andata e Ritorno” che l’attore non nasconde di avere scritto grazie all’aiuto di un gostwriter Gabriel rivela alcuni aneddoti relativi all’uso di droghe leggere che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Qualche anno fa infatti Garko racconta di aver vissuto a Londra per un periodo e di aver fatto uso in quel soggiorno di droghe leggere in compagnia di alcuni amici.

La cosa pare preò gli sia sfuggita di mano perché come racconta lui stesso:

“…mi sono fatto più di una canna. Alla quinta ho iniziato a stare male tanto che sono collassato. Ero andato in paranoia, pensavo mi buttassero nel Tamigi”

Nonostante la sorpresa del pubblico e di Barbara l’attore ha continuato buttandola sul ridere con una battuta:

“Canne ne fumo una ogni tanto, se capita…Non è che dopo mi arrestano?”