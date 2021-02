Chi è la futura moglie dello Chef Damiano Carrara: data nozze e FOTO

L’ambitissimo Chef di Cake Star non è più single e addirittura si sposa. La notizia ha incupito le fan che lo desiderano da sempre.

Conosciamo tutti Damiano Carrara, il famoso Chef da anni è protagonista di varie trasmissioni di Real Time

Nel corso degli anni, abbiamo avuto modo di vederlo in programmi come Bake Off Italia – Dolci in forno, Junior Bake Off Italia, Ricette di un sognatore e Fuori menù.

Ora è impegnato con la nuova edizione di Cake Star assieme a Katia Follesa, con la quale sta girando l’Italia, tra Como e Pisa.

Nel frattempo, pare stia anche organizzando il suo matrimonio con una donna bellissima, che avrà luogo da qualche mese.

Scopriamo tutto sulla donna misteriosa che ha rubato il cuore di Damiano Carrara!

Damiano Carrara si sposa: svelata la data delle nozze

Damiano Carrara è uno degli uomini più desiderati d’Italia e tra poco infrangerà i cuori delle fan legandosi per sempre alla sua fidanzata.

Il pasticcere convolerà presto a nozze e a svelare tutti i dettagli ci ha pensato Santo Pirrotta, durante la trasmissione Ogni mattina su TV8.

Il giornalista ha rivelato che le nozze tra Carrara e la fidanzata avranno luogo il prossimo giugno 2021.

“Ha già spedito gli inviti, si sposa a Lucca.”

La torta nuziale dovrebbe essere preparata da Ernst Knam, il celebre pasticcere molto amico di Damiano.

Per il momento, Carrara non ha confermato la notizia né ha presentato palesemente a tutti la sua fidanzata, della quale non si conosce neppure il nome.

Di lei, però, conosciamo il volto. Ve lo mostriamo di seguito.

Chi è la futura moglie di Damiano Carrara: la loro prima foto insieme

Nel corso dei mesi Damiano Carrara ha mostrato in varie occasioni il volto della fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Lei è biondissima, ha gli occhi scuri, un fisico prorompente e sembra una giovane molto solare e spigliata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Sembra che lo Chef sia molto felice al suo fianco, ma nessuna informazione ci è stata data dal pasticcere sulla donna che ha conquistato il suo cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Non ci rimane che fare loro tanti auguri in vista delle nozze!