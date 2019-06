Fusione Fca-Renault: dopo lo stop, la decisione finale di ritiro

Una notizia arrivata a notte fonda che riguarda proprio la tanto attesa fusione Fca Renault, con il conseguente crollo in borsa del titolo.

Era una strategia studiata a tavolino, proprio per permettere una fusione tra due delle compagnie automobilistiche più presenti e solide del mercato.

Un vero e proprio corteggiamento, come abbiamo evidenziato in questo nostro articolo, con la buona notizia di nessuna chiusura degli stabilimenti e una previsione di fatturato molto alto.

Non solo, l’accordo si doveva volgere anche ad uno sviluppo tecnologico che metteva insieme il modus operandi delle due aziende – creando qualcosa di innovativo.

Ma a notte fonda la Fca ha ritirato la proposta di fusione, come da indiscrezione del Wall Street Journal una nota sul tavolo presieduto da John Elkann conferma:

E’ bastata una sola indiscrezione per far crollare il titolo a Wall Street del 3,71%.

La nota evidenzia che la società resta convinta di tale accordo e di quanto possa essere tecnologicamente evolutiva:

“è divenuto chiaro che non vi sono in francia le condizioni politiche per una fusione di successo”