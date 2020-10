Fusa del gatto, il rimedio naturale per calmare mente e corpo

Perché le fusa del tuo gatto sono la miglior medicina per calmare mente e corpo? Ti fanno ritrovare calma, serenità e positività.

Anche tu appena senti le fusa del tuo gatto avverti un istantaneo relax mental-fisico? È naturale, anche lo scienza lo conferma: le fusa del gatto sono fonte di benessere per mente e corpo.

Fusa del gatto: Ron Ron terapia

Da anni i ricercatori studiano come le fusa del gatto possono influenzare il benessere umano. Molti studi scientifici testimoniano gli innumerevoli benefici su stress, morale, positività, ansia e patologie cardio-circolatorie.

Si chiama Ron Ron terapia quella di sfruttare i benefici delle fusa del gatto a nostro favore.

Ma cosa sono le fusa del gatto? Le fusa sono un rumore prodotto appunto dai gatti con bocca chiusa:il suono si genera dalla contrazione della laringe alla velocità di 30 volte al secondo. L’aria viene bloccata all’interno del canale laringeo e crea questa specie di ronzio attutito. Il suono è molto dolce e rilassante per l’orecchio umano.

Non solo le fusa fanno bene al corpo umano, anche accarezzare il soffice manto del gatto vi rilasserà: uno studio conferma che accarezzare il gatto porta più piacevolezza e rilassatezza di accarezzare un cane. Il corpo produce ossitocina, ormone della felicità, mentre lo accarezziamo e automaticamente la frequenza cardiaca si abbassa e anche la pressione sanguigna.

Salute per il corpo e calma interiore

Utilizzare le fusa del proprio gatto come terapia del benessere è chiamata Ron Ron terapia.

Gli studiosi del Center for Desease Control and Prevention hanno scoperto che le fusa procurano un forte benessere all’uomo. Ecco i benefici fisici e mentali che possiamo ricavare ascoltando le fusa del nostro gatto per almeno 5 minuti al giorno:

Morale migliorato, maggiore positività e attitudine a star bene con sè stessi e con coloro che ci circondano. Migliore riposo notturno, più ore di sonno dormite per notte. Facilitazione nel risolvere problemi di dispnea notturna. Rilassamento dei muscoli contratti Abbassamento di battito cardiaco e pressorio Istantaneo senso di rilassamento

Il veterinario Jean-Yves Gauchet di Tolosa ha precisato e dimostrato quantole fusa dei gatti abbiano un effetto profondamente calmante sulla nostra mente. Ascoltare ad occhi chiusi le fusa del proprio gatto per 10 minuti di seguito se siamo stressati o ansiosi ci aiuterà a ritrovare facilmente la calma interiore.

Il dottor Gauchet ha aggiunto che le fusa di gatto a differenza dei medicinali non contengono alcun principio attivo e agiscono direttamente sulla nostra mente:

non tutti sono ricettivi. l’effetto calmante non è recepito dalle persone traumatizzate da un graffio o un morso del gatto.

Tolti quindi i soggetti che hanno subito uno shock con i gatti, gli altri potranno beneficiare di tutto il benessere ricavato dall’ascoltare le fusa del gatto.

Le fusa del gatto sono emesseafrequenze estremamente basse che non superano i 25 hertz: sono le medesime frequenze utilizzate dai compositori che realizzano musiche per suscitare nell’ascoltatore profondi stati emozionali piacevoli e rilassanti.

Risulta sorprendete quando ascoltare un gatto fare le fusa sia distensivo per una mente ansiosa e contratta ma anche per un corpo non rilassato:mente e corpo sono legati, rilassa uno e anche l’altro lo seguirà.