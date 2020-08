Furbetti Bonus IVA: la Lega sospende i deputati Murelli e Dara

Primi provvedimenti nei confronti dei deputati Murelli e Dara che hanno usufruito del Bonus IVA nonostante percepiscano lo stipendio da parlamentari.

In una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari sottolinea che:

“Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”.

Entrambi i deputati hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di Partita IVA.

“Pur non avendo violato alcuna legge – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione”,

sottolinea Molinari.

“E’ comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma il presidente dell’INPS sarebbe stato licenziato”.

Furbetti Bonus IVA: sospensione deputati Murelli e Dara

Il provvedimento della sospensione dei deputati Elena Murelli e Andrea Dara, spiega Molinari,

“è stato condiviso con i diretti interessati”.

Il Capogruppo del Carroccio spiega alla Camera che, anche se non hanno violato alcuna legge,

«è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura».

Anche Italia Viva, il partito di Matteo Salvini, ad Agorà aveva preannunciato la condanna della sospensione o la mancata candidatura alle prossime elezioni.

Intanto, si attende il discorso del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, che parlerà al Parlamento domani venerdì 14 agosto alle 12.

Alla vigilia di Ferragosto dovrebbero essere rivelati i nomi di tutti i furbetti del Bonus IVA che, in Parlamento, vede coinvolto almeno un altro deputato, probabilmente del Movimento 5 Stelle.

Ad ascoltare il Presidente dell’INPS saranno i 43 parlamentari della commissione Lavoro di Montecitorio a cui riferirà in audizione.

«È la sede parlamentare opportuna»,

spiega il Presidente della Camera Roberto Fico.

Furbetti Bonus IVA: chi sono i due deputati sospesi?

Elena Murelli, 45enne piacentina, con una laurea in economia e commercio e un master in gestione dell’economia di rete, alterna l’attività di consulente in finanziamenti europei a quella di docente a contratto all’Università Cattolica della sua città.

Nella Lega dal 2001, lo scorso anno ha dichiarato un reddito totale di 106.309 euro, nel 2018 di circa 62 mila.

Andrea Nara è nato a Castel Goffredo in provincia di Mantova il 7 gennaio 1979 ed è un piccolo imprenditore nel settore tessile e abbigliamento.

Eletto nella circoscrizione Lombardia 4 nelle file della Lega, nel 2019 ha dichiarato redditi per 109.324 euro.

Ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Castiglione delle Stiviere dal 2007 al 2011, poi vicesindaco nel 2016 fino alla sua elezione alla Camera.