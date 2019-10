Fuorigrotta, chi è il militare che si fiondato sulla folla: imbottito di cocaina e oppiacei

Attimi di grande paura a Fuorigrotta – Napoli – dove un uomo si è fiondato a grande velocità sulla folla con la sua auto. Ma chi è il militare che ha compiuto l’insano gesto?

Un gesto insano da parte di un militare di Fuorigrotta che ha tentato di uccidere molte persone, gettandosi sulla folla di pedoni. Ma chi è?

L’inseguimento e l’arresto

Una Fiat Croma ha percorso una parte di strada in controsenso per poi svoltare nell’area dedicata ai pedoni. In quel momento c’erano tantissime persone che passeggiavano e bambini che correvano.

La folle corsa tra i passanti senza però sfiorare nessuno. Da quel punto entra nella pista ciclabile portando via i paletti e portandosi verso un’altra strada – prendendo in pieno le auto parcheggiate. Nella folle corsa ha preso anche una Smart con all’interno due persone – una delle quali ferita con prognosi di 10 giorni per contusioni.

Ma l’auto non si è fermata ed ha continuato la sua corsa, inseguita dalla Polizia Municipale per poi essere bloccata dai Carabinieri. Non è stato facile farlo scendere dall’auto e arrestarlo.

Chi è il militare che ha travolto i pedoni a Fuorigrotta

G.G. è un militare di 42 anni residente a Napoli, arrestato con l’accusa di lesioni personali colpose – guida sotto effetto di stupefacenti e infrazioni del Codice Stradale.

Gli esami hanno potuto confermare che l’uomo era imbottito di cocaina e oppiacei. Le indiscrezioni lo descrivono come un uomo che vive da solo a Napoli e la lontananza dalla famiglia lo avrebbe portato alla depressione tanto da svolgere una cura con antidepressivi.