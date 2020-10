Fuori dal Coro, Anticipazioni: chi sono gli ospiti della puntata del 6 ottobre 2020

Scopri di cosa si parlerà nella puntata del 6 ottobre 2020 a Fuori dal Coro: anticipazioni puntata di questa sera su Rete4 in prima serata.

Fuori dal Coro è un programma televisivo italiano a sfondo politico, condotto dal giornalista Mario Giordano viene trasmesso in prima serata su Rete4 il martedì.

Scopri le anticipazioni della puntata di questa sera 6 ottobre 2020: ecco di cosa si discuterà.

Fuori dal coro: anticipazioni Puntata 6 ottobre 2020

Fuori dal Coro è un programma ideato e condotto in prima persona da Mario Giordano. Andò in onda per la prima volta nel settembre 2018 e diventò presto un appuntamento fisso per i telespettatori.

Un programma molto apprezzato in cui si discute di politica e di attualità giunto quest’anno alla terza edizione.

Nella puntata di questa sera, in onda su Rete4, il centro della discussione ruoterà intorno ad un politico della Lega: l’attesissima intervista a Matteo Salvini fatta in diretta dal conduttore Mario Giordano.

Le domande che Giordano porrà a Salvini riguarderanno prettamente il caso Gregoretti. L’udienza preliminare è stata rinviata di quasi due mesi: prima al 20 novembre e successivamente al 4 dicembre.

Salvini sarà intervistato anche sulla frode, presunta, di circa 49 milioni in operazioni bancarie attuata dalla Lega. Saranno toccati anche altri argomenti come i decreti per la sicurezza dei cittadini e altre tematiche di attualità.

Nel corso della puntata si discuterà a lungo anche della situazione Coronavirus in Italia. Massimo Galli, professore e direttore del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, sarà ospite a Fuori dal Coro per illustrare il suo punto di vista.

Grazie al suo prezioso e specialistico parere medico il dottor Galli si cercherà di comprendere se il nostro paese è realmente in grado di arrestare l’avanzata del Covid-19.

L’emergenza Coronavirus non è l’unica preoccupazione che attanaglia l’Italia al momento: la crisi economica incentivata dalla pandemia è un argomento altrettanto spinoso e importante.

L’aumento delle Bollette e non solo sta mettendo in ginocchio tanti cittadini che sono in serie difficoltà economiche a causa del covid-19.