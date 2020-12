Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sui temi d’attualità di Rete 4, tutti i temi trattati l’8 dicembre 2020!

‌Come passeremo il primo Natale tra pandemia e restrizioni? Il calo della natalità, com’è la reale situazione in Italia?

Fuori dal Coro, anticipazioni 8 dicembre: Natale e crisi economica

Mario Giordano e la redazione della trasmissione Fuori dal Coro non si fermano nemmeno per la festa dell’Immacolata.

Nel prossimo appuntamento infatti si parlerà del Natale ormai alle porte.

Un Natale diverso dai soliti a causa della pandemia e delle restrizioni che si sono rese necessarie per arginare i contagi.

Il timore del contraccolpo economico per le limitazioni delle attività sarà al centro del dibattito, con testimonianze di cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà.

Quali scenari si apriranno da qui a Natale?

Tutte le inchieste: scandalo mascherine e calo nascite

Altri temi caldi della serata saranno collegati all’emergenza Covid.

Vedremo infatti un’inchiesta sulla sanità in Puglia e sulla carenza di vaccini antinfluenzali.

Inoltre si parlerà di come in molte realtà italiane ci sia impreparazione nella gestione di dispositivi di protezione come le mascherine, di siringhe e di farmaci.

Sarà la volta poi di un annoso problema che la pandemia potrebbe aver accentuato: stiamo parlando del calo delle nascite.

Qual è la reale situazione attuale in Italia? Il 2020 supererà il record negativo dell scorso anno? La domanda di Giordano sarà rivolta a quali aiuti si potrebbero introdurre per agevolare la natalità.

Tra gli ospiti che daranno il loro contributo come opinionisti nel corso della serata del martedì ci saranno Vittorio Feltri, Gianluigi Nuzzi, Massimo Cacciari, Carlo Cottarelli eD Iva Zanicchi.

Una puntata da non perdere, che andrà in onda come sempre il martedì sera a partire dalle 21.20 su Rete 4!