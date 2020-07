Ignazio Moser non ci sta e ruggisce contro l’opinionista televisiva e scrittrice Barbara Alberti. Il ventottenne trentino non ha affatto gradito le parole della settantasettenne umbra, pronunciate nella penultima puntata di Ogni Mattina, morning show condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Senza tanti giri di parole, Barbara Alberti ha affermato che Ignazio è famoso in quanto figlio del campione di ciclismo Francesco Moser. Ma non è finita qui. La caustica scrittrice ha riservato una cannonata anche alla Rodriguez.

Secondo la mordace Barbara Alberti, anche Cecilia Rodriguez vivrebbe di luce riflessa. A suo dire, la trentenne argentina sarebbe popolare grazie alla notorietà di sua sorella Belen. Nella penultima puntata di Ogni Mattina, aveva sottolineato:

Parole forti che hanno trovato una secca replica da parte di Ignazio Moser. L’ex ciclista ha provveduto a rispondere alle critiche di Barbara Alberti mediante una Instagram story, nella quale è apparso al fianco di suo “cognato” Jeremias Rodriguez.

“Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo di rubriche per adulti, nel 1983 per la precisione… Che personalità ha lei che parla di noi?”