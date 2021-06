Intanto il Comune di Pavia ha organizzato una raccolta fondi per il piccolo Eitan Biran, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone.

È trascorso un mese esatto da quando la funivia del Mottarone è precipitata nel vuoto, il 23 maggio scorso.

La cabina, che compie un tragitto di circa 20 minuti dal lago Maggiore al Mottarone, era quasi giunta alla stazione di destinazione, quando è tornata indietro, precipitando nel vuoto per decine di metri.

A bordo della stessa c’erano 15 persone e per 14 di loro non c’è stato nulla da fare. L’unico sopravvissuto è il piccolo Eitan Biran, 5 anni, che nell’incidente ha perso l’intera famiglia.

Questa mattina, proprio nel piazzale antistante il Mottarone, il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, ha presenziato una celebrazione eucaristica in ricordo delle vittime.

Nella lunga omelia, il religioso ha invitato alla riflessione le persone presenti.

“Sentiamo come una grande tragedia che questa occasione di distensione e di incontro si sia trasformata in un abisso di morte, per l’incuria e l’irresponsabilità di chi ha messo a repentaglio vite umane per facili guadagni”