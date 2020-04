Funghi champignon ripieni di formaggio filante e prosciutto cotto, squisiti

I funghi champignon ripieni di formaggio e prosciutto cotto è una ricetta semplice per un risultato delizioso, stupirete tutti con questo piatto sfizioso!

Un contorno delizioso oppure un antipasto sfizioso, i funghi champignon ripieni di prosciutto e formaggio sono davvero versatili e gustosissimi!

Oramai i funghi champignon si trovano tutto l’anno al supermercato infatti la loro coltivazione è estremamente diffusa e potrete realizzare questa ricetta squisita quando preferite.

Non è una preparazione difficile anzi, sarà facile realizzare questa ricetta gustosa in pochi passaggi, l’importante è avere delle materie prime di qualità per un risultato eccellente!

I funghi champignon sono carnosi e morbidi, dal gusto delicato si prestano perfettamente per essere farciti e poi cotto in forno. Il ripieno della farcitura a base di prosciutto cotto, philadelphia e parmigiano esalterà il sapore del fungo senza coprirne il gusto delicato!

Attenzione quando scegliete funghi, che siano sempre freschi e duri, sodi al tatto: la cappelle dei funghi devono essere sode e bianche gesso senza venature grigiastre.

Funghi champignon ripieni: Ingredienti e Procedimento

Ingredienti per preparare 12 funghi ripieni

12 Funghi champignon medi e grandi (circa 320g)

1 ciuffetto di prezzemolo

40g pane grattato

1 spicchio di aglio

1 fetta di prosciutto cotto un pochino spessa

40g parmigiano grattugiato

50g philadelphia ( o un altro formaggio spalmabile)

olio evo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo subito pulendo i funghi champignon. Eliminate la terra attaccata alla base e sciacquateli velocemente sotto acqua fredda, tamponateli delicatamente con un canovaccio pulito, devono essere asciuttissimi. Ora staccate i gambi dei funghi dal cappello: in una mano tenete delicatamente il cappello del fungo mentre con l’altra mano staccate il gambo praticando una piccola torsione. Attenzione a non rompere il cappello dovrà rimanere perfettamente integro! Tritate finemente i gambi e saltateli 5-6 minuti in padella con sale, olio evo e uno spicchio di aglio. In una ciotola unite: pan grattato, philadelphia, prosciutto tritato a pezzettini, parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato e 3 cucchiai di olio evo. Poi aggiungete anche i gambi appena saltati, tritate l’aglio che avete cotto e incorporatelo insieme al resto mescolando con una forchetta. Il composto deve essere ben sodo: all’occorrenza aggiungete un cucchiaio di philadelphia in più per renderlo più cremoso oppure del pan grattato per addensarlo maggiormente. Accendete il forno e preriscaldatelo a 180°, foderate una teglia da forno con della carta forno. Spellate il cappello dei funghi con delicatezza, non fate prima questa operazione o i funghi diventeranno scuri e si ossideranno. Riempite i cappelli dei funghi con la farcia appena assemblata, adagiateli sulla teglia da forno e irrorateli con un po’ di olio evo, sale e pepe. Infornate per circa 30-35 minuti, dipenderà da quanto sono grandi, a 180° in modalità forno statico. Infine azionate il grill per gli ultimi 2 minuti e poi serviteli caldi.

Buon appetito!

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”