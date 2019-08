Nadia Toffa, la mamma si accascia al funerale: la reazione straziante

Nadia Toffa, il dolore della mamma Margherita dinanzi alla bara di sua figlia: “È entrata nel cuore di tutti…”

Oggi si sono tenuti i funerali di Nadia Totta, lo strazio della mamma davanti alla bara.

Nadia Toffa, lo strazio della mamma

Sarà per sempre ricordata per il suo coraggio, entusiasmo e il suo immenso sorriso. Dopo il malore che l’ha colpita in un hotel di Trieste, Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore. Da quel momento, ha deciso di rendere pubblica la sua battaglia personale contro questo brutto male e lo ha fatto sempre indossando un sorriso e tanta determinazione. Purtroppo la sua forza non è bastata per vincere contro questo male ma la sua positività, la sua energia e i messaggi che ha lanciato in tv e sui social sono stati un grido di speranza per chi, come lei, sta o ha attraversato un momento difficile. Si è spenta martedì tra l’affetto dei suoi cari che l’hanno sempre sostenuta in questo intricato percorso.

Oggi, nella cattedrale della sua città natale, ovvero la Cattedrale Di Santa Maria Assunta – Piazza Paolo VI a Brescia, si sono tenuti i funerali della conduttrice. In piazza sono giunte moltissime persone che hanno voluto salutare Nadia Toffa. La mamma, Margherita, non è riuscita a nascondere l’immenso dolore per questa grande perdita. Il viso segnato dalla sofferenza e gli occhi stanchi.

Le parole del parroco per la conduttrice

La messa è stata celebrata dal parroco di Caivano, Maurizio Patriciello, che ha salutato così la conduttrice bresciana:

“Nadia ha messo l’Italia sottosopra. È stata amata da Nord a Sud, dalla Terra dei fuochi a Brescia. È entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta perseverante, tosta. Ha avuto fame e sete di giustizia”.

E poi ha aggiunto: