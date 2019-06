Il fumo può rimpicciolire il tuo pene definitivamente: gli esperti lanciano l’allarme

Secondo gli esperti, il fumo può arrivare a rimpicciolire – in modo permanente – le dimensioni del pene. Gli specialisti lanciano l’allarme. Ecco perché le sigarette possono essere dannose per l’organo riproduttivo maschile.

Fumare rimpicciolisce il pene: l’allarme degli esperti

Se hai fumato o hai pensato di prendere l’abitudine, dovresti riconsiderarla, soprattutto se sei un uomo.

Sebbene fumare sigarette possa tranquillizzare molti, potresti essere stressato ancora di più dopo aver scoperto che tale vizio possa portare al restringimento del tuo pene.

Secondo l’urologo Marc Laniado, il fumo potrebbe causare la disfunzione erettile e anche la riduzione della dimensione dell’organo genitale maschile. Ecco cosa ha rivelato il dottore:

“Per avere un’erezione ferma, hai bisogno di una sufficiente circolazione del sangue. I fumatori hanno una maggiore incidenza di arteterosclerosi in tutti i vasi sanguigni, compresi quelli nel pene, che possono ridurre l’afflusso di sangue“.

Il fumo cambia la forma dell’organo genitale maschile

Il dottore ha, poi, aggiunto che le sostanze chimiche presenti nelle sigarette potrebbero anche avere un effetto sulla compattezza. La nicotina può causare un restringimento dei vasi sanguigni – temporaneamente, all’inizio – ma alla fine in modo permanente. Ecco quanto ha dichiarato:

“A volte le persone dicono che il loro pene si sta accorciando mentre invecchiano, perché il fumo smette di far fluire il sangue attraverso il pene, il che interrompe le erezioni spontanee e notturne che sono necessarie per allungare il pene e tenerlo a una buona lunghezza“.

Lo specialista ha concluso che il fumo potrebbe, in effetti, rendere il tuo pene più piccolo.

Quindi ragazzi, forse è giunto il momento per voi di interrompere l’abitudine e scegliere e qualcosa di più vantaggioso, come andare a fare sport all’aria aperta o, perché no, organizzare la scheda di esercizi da effettuare in palestra.

Prendetevi questa responsabilità per vivere sicuramente una vita più sana.