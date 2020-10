È Sempre Mezzogiorno, chi è il giovane mugnaio Fulvio Marino? La Clerici lo adora

View this post on Instagram

Per prima cosa ci siamo divertiti. Poi ci siamo emozionati. Ci rivediamo oggi alle 12 su @rai1official a @sempremezzogiornorai con l’insuperabile @antoclerici ! Faremo una ricetta super buona e semplice che vi farà venire l’acquolina in bocca! Ve lo assicuro! Siete pronti a impastare con me ? #èsempremezzogiorno #pizza #ricette #antonellaclerici