Non mangiare la frutta fine pasto. Ecco perché è meglio evitarla

No alla frutta a fine pasto: bisogna scegliere un altro momento per consumare questo tipo di alimento così importante per la nostra alimentazione.

Meglio evitare la frutta a fine pasto: ecco quando è meglio consumarla.

No alla frutta a fine pasto

La frutta a fine pasto è un’abitudine che molti italiani hanno. Che sia un pranzo o una cena, la scelta a tavola è spesso quella di concludere il pasto con un frutto.

Niente di più sbagliato: la frutta a fine pasto fermenta nello stomaco, provocando la formazione di gas che possono causare bruciori e fitte.

Ci sono dei frutti che fermentano maggiormente e che, insieme all’acqua, possono provocare una distensione dell’intestino.

Tra i frutti più zuccherini e quindi più dannosi da consumare a fine pasto, ci sono: mele, pere, ciliegie, angurie, cachi e susine.

La frutta è però un alimento fondamentale per la nostra alimentazione, per tutta una serie di benefici, tra cui apporto di vitamine e fibre.

È ormai appurato che chi consuma molta frutta e verdura ha meno possibilità di sviluppare patologie croniche come le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.

Quando mangiare frutta?

Appurato quindi che consumare frutta sia importante e quantomai necessario per il benessere del nostro organismo, quando è consigliabile mangiarla?

L’acqua che compone la frutta diluisce i succhi nello stomaco: facendo ciò rallenta la digestione. Ecco perché è meglio non assumere frutta dopo un pranzo o una cena.

Di norma, è quindi meglio consumare la frutta lontano dai pasti. Uno spuntino di metà mattina o metà pomeriggio sono i momenti ideali per farlo.

Il consumo della frutta lontano dai pasti è valido soprattutto per chi soffre di colon irritabile e dovrebbe preferire frutta farinosa come banane e mele. Aspettare 3 ore dopo i pasti è il tempo giusto per consumare frutta in tutta tranquillità.