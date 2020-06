Il Frullato esotico per una pancia piatta all’istante è goloso, light e veloce: regolarizza l’intestino con gusto e sgonfia la pancia con ottimi risultati.

Il Frullato esotico per una pancia piatta all’istante è delizioso e fresco, bevuto al mattino vi aiuterà a regolarizzare l’intestino e sgonfiare subito la pancia.

Grazie alle fibre contenute nell’ananas e nel mango, questo frullato regolerà le vostre funzioni gastro-intestinali eliminando definitivamente tutti i problemi come:

pancia gonfia

aerofagia

stitichezza oppure colite

dolori e crampi addominali

addome teso, duro e dolorante

L’avena e il lime stimoleranno i movimenti intestinali e regoleranno l’acidità all’interno dello stomaco sconfiggendo la stitichezza tanto quanto la colite.

Dal grande potere saziante è perfetto se siete a dieta: integratelo nella vostra colazione giornaliera per sentirvi sazie, sgonfie e appagate fin da subito.

Esotico, fresco e delizioso lo amerete già al primo sorso: inizierete la giornata con una bevanda energizzante, leggera e golosa sentendovi subito in perfetta forma.

Essendo ricco di fibre e di acqua favorisce la diuresi e l’idratazione rivelandosi ottimo per contrastare gli inestetismi della cellulite.

Frullato esotico pancia piatta: la ricetta

Bevetelo al mattino a stomaco vuoto per avere subito un effetto sgonfiante e continuate per almeno 1 settimana per prolungare gli effetti benefici.

Potete sostituire il latte di cocco con dell’acqua di cocco se gradite il frullato più leggero oppure qualunque altra bevanda vegetale a vostro piacimento (latte di riso, latte d’avena, latte di mandorle,…).

Se adorate le spezie provate ad aggiungere un pizzico di zenzero o di cannella per un gusto eccezionale: darete una bella svegliata al metabolismo pigro già di prima mattina!

Leggi anche: Frullato miracoloso sgonfia pancia con 4 ingredienti

Ingredienti per 1 frullato

1/2 mango maturo

3 fette di ananas

2 fette di anguria

8 cubetti di ghiaccio

50ml latte di cocco freddo

2 cucchiai di fiocchi di avena

1 foglia di menta fresca grande

una spruzzata di lime

Procedimento

Ricavate dall’ananas sbucciata e pulita 3 fette alte circa mezzo centimetro privandole della parte centrale. Il mango maturo lavatelo e tagliatelo a metà per il senso della lunghezza, ruotatelo e utilizzatene solo metà, l’altra mettetela in frigorifero. Eliminate la buccia e il nocciolo. Prendete un frullatore e versateci mango, ananas e anguria a pezzi, il ghiaccio, il latte di cocco, il lime spremuto e frullate per 30 secondi. Quando il ghiaccio sarà completamente frantumato aggiungete la foglia di menta e l’avena, frullate altri 15 secondi. Gustatelo in un bicchiere alto e largo prima di iniziare la giornata oppure come spuntino.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”