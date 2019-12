Grave lutto per la serie Friends: la morte improvvisa della storica voce protagonista, l’addio improvviso

Grave lutto per la serie televisiva Friends, lo straziante addio sui social

Una delle serie televisive più amate in tutto il mondo è, senza alcun dubbio, Friends. La soap americana, in onda dal 1994 al 2004, ha come protagonisti sei amici che vivono a New York nel medesimo palazzo ed insieme vivono momenti difficili, avventure divertenti e storie d’amore rafforzando sempre di più il loro legame. Non molte ore fa è giunta una notizia che riguarda la serie: è venuta a mancare la co-autrice della sigla, Allee Willis.

Friends, addio a Allee Willis

Un giorno particolarmente triste per i numerosi fan di Friends. E’ venuta a mancare, all’età di 72 anni, l’autrice e compositrice della colonna sonora della popolarissime serie tv cult degli anni ’90: Allee Willis. La donna è deceduta a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. La Willis era nota per essere la co-autrice della sigla del telefilm “I’ll Be There for You” insieme ai produttori televisivi David Crane e Marta Kauffman, e dai componenti della band Michael Skloff, Phil Sōlem e Danny Wilde, cantata appunto dai The Rembrandts.

La tragica notizia è stata diffusa sui social dalla sua compagna, Prudence Fenton, con un messaggio che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.

Il messaggio di addio sui social

Una notizia che ha lasciato un vuoto nel cuore dei numerosi fan della serie tv. La sua scomparsa è stata annunciata tramite l’account Instagram con una foto che ritrae Allee Willis sorridente e raggiante accompagnato da un messaggio da brividi:

“Rest In Boogie Wonderland Nov 10,1947-December 24, 2019”

Numerosi i messaggi di vicinanza e di affetto per questa grande perdita. La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.