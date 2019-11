Freddie Mercury ‘Morte voluta’: emerge l’inquietante verità a distanza di anni

La morte di Freddie Mercury fu voluta? Questo è l’nterrogativo che emerge solo ora dalle rivelazioni dell’assistente personale del cantante sulle ultime ore

Rivelazioni inedite sugli ultimi giorni di vita di Freddie Mercury, Star della musica internazionale, fanno ora sorgere l’agghiacciante dubbio che il cantante abbia avuto una morte pianificata. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

La lotta di Freddie Mercury contro l’HIV

Il frontman dei Queen fu un’icona mondiale che difficilmente potrà essere superata.

Esempio sia vocale che di lotta sociale per i diritti della comunità LGBT, Freddie Mercury continua ad essere amato e ricordato da un enorme seguito di fans, molti dei quali non erano ancora nati quando lui scomparve.

Lo dimostra l’enorme successo del film a lui dedicato, uscito nel 2018 col titolo “Bohemian Rhapsody” dal titolo di una delle canzoni più famose della band.

Moltissimi artisti anche italiani lo ricordano con affetto qualora abbiano avuto la fortuna di incontrarlo mentre era ancora in vita.

Quando decise di comunicare al mondo intero la malattia contro cui stava lottando da oltre due anni lo fece per mandare un messaggio a tutti: continuare a lottare contro il male invisibile

In quegli anni l’Hiv e l’Aids infatti erano ancora un tabù e per lunghi mesi Freddie non rivelò nulla, fatto che gli costò enorme sacrificio.

Freddie si spense il 24 novembre 1991. La sua battaglia contro l’Aids l’aveva logorato ed il mondo visse un lutto difficile da accettare ancora oggi.

Quello che sconvolge della vicenda però arriva ora dalle parole del suo assistente personale che lo vide negli ultimi momenti di vita.

Gli ultimi giorni dell’icona della musica mondiale

Come riportato anche da ilmattino Peter Freestone si sarebbe deciso solamente ora, a distanza di quasi trent’anni a rivelare a “Vice” cosa accadde negli ultimi giorni di vita del cantante e che decisioni circa la sua salute vennero prese.

“Aveva deciso di morire dopo che il 10 novembre 1991 aveva smeso di assumere le medicine che lo stavano mantenendo in vita”

Ha affermato Peter.

L’uomo racconta che Mercury decise di rivelare al mondo la sua malattia con un comunicato ufficiale diramato il 23 novembre.

“Da quel momento, Freddie è cambiato totalmente: non si nascondeva più”

Secondo Freestone la decisione del cantante di affidarsi al destino e di rivelare tutto al mondo l’aveva come liberato di un peso e la mattina del 24 novembre fu ,l’ultima volta che lo vide:

“Non so se avesse deciso di andarsene e volesse ringraziarmi per i 12 anni passati insieme…e mi ha detto ‘Grazie'”

Il ricordo di Freddy che lo prende per mano e lo guarda negli occhi è scolpito nella mente di Freestone e in tutti i fans della band e del grande artista resta la commozione per la scomparsa prematura di un idolo della musica di tutti i tempi.