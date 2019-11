Addio a Fred Bongusto, il celebre cantante morto all’età di 84 anni

E’ morto il celebre artista Fred Bongusto, che lascia questo mondo all’età di 84 anni nel ricordo di tutti i suoi grandi successi

Fred Bongusto è morto questa notte, lasciando in eredità tantissime canzoni e frasi che verranno ricordate nel tempo.

La morte di Fred Bongusto

Alle 3.30 di questa notte il celebre artista italiano muore all’età di 84 anni. Da qualche tempo stava combattendo con alcuni problemi di salute.

I suoi funerali si terranno a Roma il giorno 11 novembre alle ore 15 presso la Basilica di Santa Maria di Montesanto – Chiesa degli Artisti – in Piazza del Popolo.

Chi era l’artista che ha fatto cantare l’Italia

Alfredo Antonio Carlo Bongusto nasce a Campobasso il 6 aprile 1935 e viene ricordato per la sua volce calda, sensuale che ha fatto innamorare tantissime donne.

Popolare negli anni 60 e 70 come uno dei cantanti confidenziali dell’epoca, con una figura di spicco ancora oggi ricordata e celebrata. Ha segnato un’epoca non solo come cantautore ma anche come compositore per colonne sonore dei film soprattutto per la tanto amata commedia italiana.

Il suo maggior successo è Una Rotonda sul Mare seguita da Spaghetti a Detroit – Amore fermati e La mia estate con te, per poi non dimenticare Balliamo.

Indimenticabile anche un grave fatto di cronaca che lo rese protagonista, dopo una rapina di due finti fattorini che imbavagliarono la moglie Gabriella Palazzoli e la governante portando via ogni tipo di bene e denaro.

Vedovo dal 2016 ha continuato la sua carriera con duetti, partecipazioni e anche politica come Consigliere Comunale di Bari eletto nel Partito Socialista.

Tantissimi i Tweet dei colleghi che lo ricordano con tanto affetto.