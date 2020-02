Frecciarossa, ragazzo travolto e trascinato per metri: tragedia a Cesena

Tragedia questa mattina a Cesena dove un ragazzo è stato travolto e ucciso da un Frecciarossa che lo ha trascinato per metri. Ecco le prime indiscrezioni.

La stazione di Cesena questa mattina è stata teatro di tragedia con l’incidente di un Frecciarossa che ha travolto e ucciso un ragazzo.

Ragazzo travolto e ucciso alla stazione di Cesena

Un ragazzo – forse minorenne ma è ancora da accertare – si trovava presso la stazione di Cesena quando è finito sotto il treno che stava transitando. Il corpo del giovane è stato travolto e trascinato per molti metri sino a quando il convolgio non è riuscito a fermarsi verso Lungosavio.

Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato dai soccorritori e la sua identità non è ancora stata divulgata. Non è ancora possibile sapere se il suo sia stato inoltre un gesto volontario oppure un incidente: per questo motivo gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste.

Sul posto sono arrivati Polfer e 118 e la circolazione risulta essere sospesa dalle 11.40 di questa mattina. La stessa verrà nuovamente ristabilita dopo il nulla osta del Pm e a seguito dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica del Commissariato di Cesena.

L’ultimo aggiornamento da parte dei media locali e dello stesso sito Ferrovie dello Stato è delle ore 13.30, con elenco dei treni cancellati o deviati su altri percorsi.

Nelle prossime ore si potranno avere ulteriori aggiornamenti.

In aggiornamento