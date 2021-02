Conoscete il fratello della campionessa di nuoto? I due sono uniti da un legame indissolubile e hanno molto in comune.

Federica Pellegrini è uno degli orgogli sportivi del nostro Paese. La giovane ha vinto tantissimi titoli e medaglie e ha ottenuto grandi soddisfazioni anche a livello privato.

Oggi è legata a Matteo Giunta e si gode l’affetto dei familiari, tra cui spicca il fratello Alessandro. Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Alessandro Pellegrini

Alessandro Pellegrini è il fratello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Il giovane è sempre stato un uomo semplice, grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus.

Sin da piccolo, ha sempre sognato di diventare barman e per questo ha frequentato la scuola alberghiera.

A 18 anni ha uno stage presso il Gran Caffè Florian, in piazza San Marco, uno dei locali più prestigiosi di Venezia.

Per anni è stato legato sentimentalmente a Elena, ma non è noto se la coppia stia ancora insieme.

Il legame indissolubile con Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e il fratello Alessandro sono molto legati. I due hanno tanto in comune, come il segno zodiacale, il Leone, che li rende molto simili.

Alessandro è il tifoso numero 1 di Federica, assieme alla mamma Cinzia e al papà Roberto.

Qualche mese fa, Federica ha mostrato la sua grande preoccupazione per il fratello, che si trovava a Londra durante il boom di contagi per via della pandemia.

Di recente, i due si sono mostrati in alcune dolcissime foto, in cui sono più vicini che mai.

I due fratelli sono davvero stupendi e i loro fan sono letteralmente impazziti alla vista della foto!