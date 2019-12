Fratellini travolti da un furgone a La Spezia: condizioni gravi

Due fratellini travolti da un furgone a La Spezia con condizioni molto gravi. Ecco cosa è accaduto

E’ accaduto tutto in un attimo e due fratellini sono stati travolti da un furgone. Le loro condizioni sono gravi.

Bambini investiti a La Spezia

E’ accaduto in un attimo nel cuore di La Spezia dove un uomo di 47 anni con il suo furgone ha investito due fratellini di 5 e 6 anni. Il tutto è avvenuto nei pressi di una rotonda che porta alla zona industriale, già protagonista di numerosi incidenti nel passato.

L’operaio edile alla guida si è prontamente fermato a dare il primo soccorso e chiamare il 118, spiegando l’accaduto.

Per il più piccolo è intervenuta l’eliambulanza che lo ha trasportato all’Ospedale Pedriatico Meyer di Firenze mentre il primogenito è stato portato in ambulanza, in codice rosso, presso l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia. La mamma è rimasta illesa durante l’incidente.

Le condizioni di salute dei due fratellini

Le condizioni dei bambini risultano essere gravi ma non sarebbero in pericolo di vita, secondo una prima indiscrezione da parte dei medici – come riportato anche da TgCom24.

Il più piccolo è ricoverato nel reparto rianimazione con prognosi riservata, non è in pericolo di vita salvo complicazioni. Stessa cosa per il primogenito che presenta condizioni meno gravi del fratellino e che non dovrebbe subire complicazioni.

Ora gli inquirenti cercheranno di capire come sia avvenuto l’incidente al fine di determinare le “colpe”, ricostruendo i fatti con l’autista del mezzo e la madre dei bambini.