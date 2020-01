Fratellini schiantati con il bob, le condizioni di salute dei bambini di uno e quattro anni

Terribile incidente in provincia di Sondrio con due fratellini schiantati con bob contro una pianta. Ecco la loro condizioni di salute

Due fratellini schiantati con il bob che hanno uno e quattro anni sono ora in ospedale. Ecco cosa è accaduto.

Bob contro albero a Sondrio

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, per due bambini di uno e quattro anni che si trovavano tra le montagne del Comune di Valdidentro nella provincia di Sondrio.

I due bambini erano sopra un bob e durante il loro gioco si sono schiantati con violenza contro un albero – secondo le ricostruzioni anche di Sondrio Today.

Secondo una prima ricostruzione la neve fresca e forse una traiettoria non corretta, potrebbe aver portato il bambino a perdere il controllo del mini mezzo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Sagf, la Scuola Alpina della Guardia di Finanza per l’assegnazione delle indagini – per capire cosa sia accaduto e come.

Le condizioni di salute dei due bambini

Il bambino più grande – 4 anni – è stato soccorso dai funzionari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in Ospedale con l’eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Meno gravi le condizioni del fratello di un anno, che si trovava seduto dietro e quindi non ha subito l’impatto in maniera violenta. Nelle prossime ore i medici comunicheranno le condizioni del primogenito, se in fase di miglioramento o meno.

Ma non è tutto, perchè ieri un altro bambino – in Lombardia – è caduto in un dirupo in montagna. Il ragazzino di nove anni è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale pediatrico Civile di Brescia e sembra essere ancora in gravi condizioni.

Dalle prime indiscrezioni sembra che il piccolo si trovasse sugli sci per poi perdere l’equilibrio e cadere nel dirupo: i Carabinieri stanno indagando su questo terribile incidente.