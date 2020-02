Fratelli scomparsi da Dolianova, le ricerche in elicottero dopo il ritrovamento delle tracce di sangue

Fratelli scomparsi da Dolianova, le ricerche in elicottero dopo il ritrovamento delle...

Ore di massima apprensione per i due fratelli scomparsi in Sardegna. Ora si alzano gli elicotteri dopo il ritrovamento sinistro di sangue.

Da un momento all’altro i due fratelli scomparsi di Dolianova non solo hanno fatto perdere le proprie tracce ma portano a seguire la strada per duplice omicidio.

La scomparsa di Massimiliano e Davide

Davide e Massimiliano sono scomparsi da Dolianova – in Sardegna – da più di una settimana e la sorella è disperata. Come si evince da l’Unione Sarda la sorella è arrivata da Roma per seguire le indagini da vicino insieme alla compagna di Massimiliano.

Immediata la sua denuncia dopo che alle 15.30:

“davide è uscito di casa cn la sua auto. al ritorno è passato davanti alla casa di un vicino con la quale da tempo non correva buon sangue”

Tra il cane di Davide fatto trovare ucciso davanti alla porta di casa sino a vari litigi, con denunce e controdenunce.

I due fratelli sono poi andati via insieme e da quel momento il buio più totale: Davide non ha più risposto al telefono mentre Massimiliano lo aveva lasciato a casa.

Dalle indagini che sono state svolte sono state trovare tracce di sangue sull’asfalto e anche su un maglione che è stato trovato in casa (confermato dai Ris che si tratta di sangue appartenente ai due uomini o a uno di loro due). Non solo, perché anche l’auto di Davide è stata trovata bruciata sempre a Dolianova.

Ora la Procura di Cagliari ha aperto una indagine per duplice omicidio.

L’elicottero per le ricerche di Davide e Massimiliano

Un elicottero è partito direttamente dall’aeroporto di Elmas per cercare i due fratelli calabresi e per capire se sia possibile trovare qualche indizio aggiuntivo.

C’è il massimo riserbo sulle indagini e sulle operazioni che si stanno eseguendo. Le zone sono impervie e il transito a piedi non è affatto facile, per questo è stato preferibile l’ausilio dell’elicottero.