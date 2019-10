Fratelli morti in hotel, rimandata l’autopsia: richiesto accertamento

Non si fermano le indagini sul caso dei due fratelli morti in hotel, con la svolta dell’autopsia che viene fermata e rimandata a data da destinarsi. Ma perché?

Dries e Robbe De Ceuster sono i due fratelli morti in hotel e ora la loro autopsia viene posticipata a data da destinarsi. Ecco cosa è successo

La tragica morte dei due ragazzi

Ci troviamo a Firenze dove la famiglia De Ceuster decide di passare qualche giorno a Firenze, come turisti. I due ragazzi salutano i genitori dopo cena e si recano in camera loro: da quel momento è mistero.

Il padre al mattino non vedendoli arrivare per la colazione le ha provate tutte, dal bussare fino al telefonare: preoccupato per la sorte dei suoi ragazzi decide di chiedere aiuto alla reception e farsi aprire la camera.

Una scoperta agghiacciante in quanto trova entrambi i suoi figli di 20 e 27 anni morti. Inutili i soccorsi che non hanno fatto altro che determinarne il decesso.

Accanto a loro dei farmaci, come abbiamo raccontato in questo nostro articolo, venduti dalla farmacia del centro senza ricetta. Uno dei fratelli infatti ha supplicato il farmacista di vendergli dell’Oxycodone per un dolore al braccio e lui si è fatto convincere: 110 Euro di spesa per due scatole di medicinali senza ricetta.

Autopsia rimandata a data da destinarsi

L’autopsia sui due ragazzi sarebbe dovuta essere svolta nella giornata di ieri ma invece è stata posticipata a data da destinarsi.

Per capire meglio, bisogna evidenziare che il farmacista è stato indagato per aver venduto loro i medicinali senza ricetta – per questo motivo il legale Caciolli ha richiesto l’accertamento autoptico con la formula dell’incidente probatorio.

Se questa verrà accolta allora l’incarico passerà ad un medico legale tramite Gip e non pubblico ministero.

Vista l’attesa, si procederà per ora solo al prelievo di tessuti per esami tossicologici – imperativi vista l’alterazione biologica che avviene in poco tempo.