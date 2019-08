Fratelli inghiottiti dalle acque del Lago di Iseo: “C’era un buco e non sapevano nuotare”

Tragedia al Lago di Iseo con i due fratelli inghiottiti dalle acque senza alcun scampo. Il terzo ragazzo ha cercato invano di salvarli e ha raccontato la terribile esperienza

Due fratelli inghiottiti dalle acque al Lago di Iseo, una tragedia che non ha lasciato loro scampo. Ecco cosa è accaduto.

La gita al lago e la tragedia

Ci troviamo a Tavernola dove tre fratelli hanno deciso per una giornata all’insegna del relax e del divertimento, tra le acque del Lago.

Nel tardo pomeriggio di ieri – ma la notizia è stata divulgata solamente in queste ore – uno dei ragazzi di 17 anni si è gettato in acqua ma dopo pochi secondi ha inziato ad annaspare, per questo motivo il fratello di 16 anni si è buttato in suo aiuto trovandosi immediatamente in difficoltà.

Il terzo fratello, quello maggiore di 19 anni, ha deciso di buttarsi quando ha visto loro essere inghiottiti dalle acque: nello stesso momento anche lui ha iniziato ad annegare.

Il recupero e il triste epilogo dei due fratelli affogati

I bagnanti si sono accordi immediatamente che qualcosa non stava andando secondo i piani, per questo motivo con un salvagente hanno tratto in salvo il ragazzo di 19 anni mentre gli altri due erano già stati inghiottiti dalle acque.

I Vigili del Fuoco di Bergamo sono intervenuti prontamente e hanno recuperato loro a 15 metri dalle riva e 3 metri di profondità. I ragazzi erano in condizioni critiche e sono stati trasportarti con l’elisoccorso all’ospedale Civili di Brescia e Papa Giovanni di Bergamo.

Nonostante tutte le cure dei medici, entrambi i fratelli sono morti in serata. Da una prima ricostruzione sembra che proprio nel punto dove si sono buttati, ci fosse una buca non visibile e non sapendo nuotare non sono riusciti ad evitare la tragedia.