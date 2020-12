Fratelli Caputo, anticipazioni: duri scontri tra Nino e Alberto

Scopriamo insieme cosa accadrà nel secondo appuntamento della fiction di Canale 5 con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.

Continua la fiction che sta riscuotendo un grandissimo successo su Canale 5, dal titolo Fratelli Caputo.

La prima puntata del prodotto è riuscito a collezionare ben 3 milioni di telespettatori ed è previsto altrettanto audience nel secondo appuntamento.

Nell’attesa della messa in onda, scopriamo insieme quali saranno le trame del secondo appuntamento, in base alle anticipazioni.

Anticipazioni Fratelli Caputo: quando andrà in onda

Il 23 dicembre 2020 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della fiction commedia con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.

I due famosissimi attori interpretano i personaggi di Nino e Alberto. I due non si conoscono e non hanno apparentemente nulla in comune.

Scopriranno, invece, di essere, fratellastri, figli entrambi del sindaco di Roccatella, in Sicilia.

La fiction consta di 4 puntate, la seconda delle quali andrà in onda mercoledì, 30 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5.

Scopriamo cosa avverrà nel prossimo e imperdibile appuntamento!

Anticipazioni Fratelli Caputo: scontri tra Nino e Alberto

Nella prossima puntata imperdibile dei Fratelli Caputo, il pubblico avrà modo di assistere al peggioramento del rapporto tra Nino e Alberto Caputo.

I due non andavano già d’accordo, ma a complicare le cose ci penseranno i membri delle rispettive famiglie.

In particolare, la mamma di Nino Caputo si impegnerà molto per mettere zizzania tra il figlio e il suo fratellastro.

Anche la moglie e i figli di Alberto Caputo non saranno da meno: tutti, infatti, vorrebbero tornare a Milano e lasciare quindi la Sicilia.

Per scoprire cos’altro accadrà nel prossimo appuntamento della fiction, non rimane che attendere la messa in onda di mercoledì, 30 dicembre 2020 su Canale 5.