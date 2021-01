Fratelli Caputo, le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction

Fratelli Caputo, fiction in onda su Canale 5, giunge alla sua ultima puntata. Ecco le anticipazioni del finale di stagione.

Fratelli Caputo è una delle ultime fiction che abbiamo avuto modo di vedere su Canale 5. Protagonisti di questa storia sono Nino Frassica e Cesare Bocci che interpretano due fratelli molto diversi tra loro: all’apparenza i due hanno infatti solo il padre in comune.

Nelle diverse puntate andate in onda, abbiamo visto l’evoluzione del loro rapporto, tra momenti emozionanti e bighellonate. La fiction, però, volge al termine.

L’8 gennaio, infatti, andrà in onda il finale di stagione di Fratelli Caputo. Scopriamo insieme cosa ci riserverà l’ultima puntata. I due fratelli faranno pace? Risolveranno i loro problemi?

Fratelli Caputo, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nel finale di stagione della fiction Fratelli Caputo, che andrà in onda l’8 gennaio 2021, su Canale 5 alle ore 21.30, i due protagonisti e fratelli, Alberto e Nino proveranno a far pace, dopo una serie di screzi e incomprensioni, che non hanno giovato al loro rapporto di consanguinei.

I due – interpretati da Cesare Bocci e Nino Frassica – cercheranno, infatti, di fare il punto delle proprie vite.

Alberto, infatti, punterà a ritrovare l’equilibrio che ha perso nel corso del tempo, mentre Nino si assumerà le proprie responsabilità, al fine di gestire il casale di Roccatella.

Fratelli Caputo, ecco i luoghi in cui è stata girata

In totale, la fiction di Mediaset, è stata composta da quattro appuntamenti televisivi, che culminano – per l’appunto – l’8 gennaio 2021.

Anche se la storia – che vede protagonisti i fratelli che condividono lo stesso padre e che hanno due caratteri diversi, è ambientata in Sicilia, in realtà, la location non è situata nell’isola italiana.

Il posto in cui tutto si svolge si chiama Roccatella, ma – nella realtà – le riprese sono state effettuate in Puglia, precisamente a Nardò, Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni.