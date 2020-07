Franco Terlizzi, chi sono i bellissimi figli dell’ex pugile che dice barzellette a La Sai L’Ultima?

Chi è Franco Terlizzi, l’ex pugile italiano, originario di Bari, noto per aver partecipato all’edizione 2018 de L’Isola dei famosi, dalla quale è stato costretto a ritirarsi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Franco Terlizzi, dall’infanzia alla passione per la boxe, dalla carriera professionistica nel mondo dello sport alle esperienze nel mondo dello spettacolo;

dalla vita privata di Franco, in compagnia della moglie Ketty e dei due figli Camilla e Michael, fino ad arrivare all’esperienza televisiva di quest’ultimo, trascorsa nella 16esima edizione del Grande Fratello.

Chi è Franco Terlizzi

Nasce a Bitonto, in provincia di Bari, il 7 marzo del 1962. Trascorre un’infanzia complessa, che lo porta a cercare rifugio nelle proprie passioni. Una di queste è la boxe, che pratica fino a diventare professionista nella categoria Massimi leggeri.

Dopo la conclusione della sua carriera agonistica, diventata personal trainer di molti personaggi dello spettacolo.

Diventa noto nel mondo della televisione nel 2018, quando partecipa al reality show de L’isola dei famosi. Partito da Saranno isolani, una sorta di spin off del celebre reality, grazie al televoto del pubblico era riuscito ad arrivare in Honduras.

Durante la permanenza sull’isola, l’ex pugile è costretto a rinunciare di proseguire con la sua esperienza: l’uomo, infatti, deve ritirarsi a causa di problemi di salute.

Vita privata e curiosità

Non abbiamo molte informazioni relative alla vita privata di Terlizzi. Di lui si sa sia sposato con Ketty e abbia due figli, Camilla e Michael.

Entrambi i figli dell’ex pugile vengono ricordati dal pubblico a casa in quanto comparivano spesso negli studio de L’Isola de Famosi, durante l’esperienza del padre,

Michael Terlizzi, in particolare, ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. In occasione dell’esperienza televisiva di Michael, il padre è più volte intervenuto in televisione sia per dissipare le voci sulla presunta omosessualità del ragazzo, che per raccontare la verità su di lui.