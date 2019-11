Il dolore di due famiglie è quello consumatosi oggi al funerale della giovane Giulia morta nell’incidente mentre guidava Alberto figlio di Franco Antonello.

Dopo la paura e le polemiche sulla vicenda della ragazza morta nell’incidente d’auto mentre tornava da una serata con il figlio dell’imprenditore Franco Antonello, è la volta del dolore che stringe le due famiglie al funerale di Giulia.

La triste vicenda di Giulia Zandarin e Alberto Antonello

La notte del 31 ottobre ha visto una giovane vita spezzarsi ed un’altra restare in un limbo che anche al risveglio non gli porterà mai sollievo.

Alberto Antonello 19enne veneto e la ragazza Giulia Zandarin 18 anni sono finiti in un fosso con l’auto mentre stavano rientrando a casa dopo una serata passata in discoteca con amici.

Solo poche ore prima al ragazzo era stata ritirata la patente perché fermato in possesso di una piccola quantità di hashish ma i due giovani avevano preferito continuare la serata fino allo schianto fatale.

Non ci sono state speranze per la ragazza estratta dalle lamiere mentre il giovane alla guida è stato trasportato all’ospedale in coma da cui si è risvegliato solo pochi giorni fa urlando il nome di Giulia

La famiglia di Franco Antonello si stringe ai genitori di Giulia

Tanto dolore, da entrambe le parti.

E’ quello che si percepiva durante il funerale della giovanissima Giulia Zandarin.

La famiglia della ragazza ovviamnete distrutta dalla perdita di una ragazza appena 18enne, e la famiglia Antonello anch’essa provata dal dolore per la scomprsa della giovane e per gli attacchi subiti nell’ultima settimana.

Il figlio di Franco Antonello, imprenditore veneto molto noto per aver abbandonato il lavoro per seguire il primogenito Andrea, autistico.

Un padre coraggioso che non ha mai avuto paura di mostrare il dolore e l’amore che lega lui alla famiglia con bisogni speciali.

Per i genitori di Alberto, Franco e Bianca, è stato periodo ancora più duro non solo per il timore per la vita del figlio e per il dolore per l’aver perso quelle che ormai era “una figlia” per loro.

Il numerosi attacchi al ragazzo e alla famiglia in generale, forse potranno essere spenti ora dalle immagini dei familiari di Giulia e di Alberto vicini al funerale e stretti in un abbraccio che supera tutto.

Il parroco di San Floriano apre l’omelia con parole di solidarietà che hanno commosso tutti:

“La vita riserva cose inaspettate…..” “Le parole più belle in questo momento sono quelle di un abbraccio e di un silenzio”

Le indagini sulle responsabilità dell’incidente continuano ma oggi era il momento dell’affetto e della stretta a queste due famiglie che hanno già molto sofferto.

Ecco Andrea con papà Franco e mamma Bianca al funerale di Giulia: