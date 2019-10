Francia, “Il Museo diventerà un inferno”: arrestato l’assalitore del Saint Raphael

Una persona si è barricata all’interno del museo archeologico di Francia: ora è stato arrestato. Ma cosa aveva in mente?

Asseragliato un uomo all’interno del museo Saint-Raphael in Francia: dopo ore di contrattazione, l’arresto. Ma cosa voleva fare?

Assalitore al Saint Raphael

Sono ore di tensione quelle che sta vivendo la Francia questa mattina. Una persona, di cui non sono ancora note le generalità, si sarebbe barricata all’interno del museo archeologico Saint-Raphael. Il sito, che si trova nel sud della Francia, è oggetto da diverse ore di un vasto dispiegamento delle forze dell’ordine francesi. La persona che si è barricata all’interno del Museo, dalle prime indiscrezioni sembra si tratti di un uomo, avrebbe scritto sul muro del museo una frase in arabo:

“Il museo diventerà un inferno”.

La polizia non è ancora certa se nell’edificio sia entrata più di una persona. L’ipotesi più plausibile è che lo abbia fatto di notte. Al momento le forze dell’ordine non hanno ricevuto alcun cenno di risposta dall’interno del plesso museale. Si attende ora l’intervento dei corpi speciali RAID.

L’allarme lanciato dal custode

A lanciare l’allarme, questa mattina, intorno alle 7:30, è stato il custode del museo, che, al suo arrivo, ha trovato la porta d’ingresso chiusa internamente. Le forze dell’ordine si sono immediatamente riversate sul posto. La Polizia ha invitato i residenti della zona del Museo a non uscire né transitare nell’area del Saint-Raphael per non ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine.

Non sono note le motivazioni, né le richieste dell’uomo che si è trincerato nel Museo.

“È necessario rimanere molto cauti perché al momento non disponiamo di informazioni sulle motivazioni dell’uomo, anche se propendiamo a credere che si tratti di uno squilibrato”,

ha fatto sapere la Procura francese.

Gli inquirenti, che per ora stanno cercando di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, rimangono molto cauti, per evitare di diffondere sui social notizie non veritiere e scatenare il panico.

L’arresto dell’assalitore francese

L’uomo è stato arrestato dalle Teste di Cuoio e ora è stato portato via per capire il movente del suo estremo e pericoloso gesto.

