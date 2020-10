Scatta il coprifuoco in alcune città della Francia tra cui Parigi, come da annuncio in diretta del Presidente Macron.

Il Presidente Macron è intervenuto in diretta per dichiarare che la Francia dovrà osservare un periodo di coprifuoco per salvaguardarsi dal Coronavirus.

L’annuncio di Macron in diretta

Il Presidente Emmanuel Macron nella serata di ieri verso le ore 20 ha concesso una intervista esclusiva in diretta, al fine che tutti i cittadini francesi potessero ascoltarlo. L’oggetto del discorso è stata la nuova ondata preoccupante di Coronavirus e la conferma di un coprifuoco a Parigi e altre otto metropoli da sabato 17 ottobre dalle ore 21 sino alle 6 del mattino.

Un provvedimento immediato che dovrebbe così far calare la curva dei contagi:

“questo virus sta tornando. siamo nella seconda ondata e risale in tutta europa e nel mondo”

Evidenzia una circolazione veloce e netta e quello che si sa di questo virus è che colpisce e uccide:

“colpisce a tutte le età”

Evidenziando che la metà dei casi presenti nel Paese ha una media di 65 anni. In media si svolgono 1,4 milioni di test alla settimana e ci sono circa 200 casi di positività e ricoveri in rianimazione registrati giornalmente:

“i nostri servizi sanitari stanno entrando in una fase di sollecitazione che è più preoccupante rispetto alla prima ondata”

Il Presidente Macron si indica quindi molto più preoccupato adesso di alcuni mesi fa proprio perché il virus ha raggiunto ogni parte del Mondo, anche la più piccola e remota.

Il coprifuoco a Parigi e altre metropoli

La misura restrittiva indicata durante il discorso in diretta del Presidente riguarda maggiormente il coprifuoco che partirà da sabato sera dalle ore 21 sino alle 6 del mattino e riguarda:

Parigi

Grenoble

Lille

Lione

Aix

Marsiglia

Saint Etienne

Tolosa

Ruen

L’obiettivo è ridurre i casi di contagio e riaprire tutto, ritornando alla vita di sempre seppur con maggiori attenzione.