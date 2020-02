L’Italia è la nazione peggiore in Europa per numero di contagi da Coronavirus. Ecco perché le altre nazioni stanno cercando di limitare i contagi.

Il coronavirus fa sì che vengano messe in atto nuove disposizioni negli altri paesi europei.

Le misure precauzionali in Europa

L’Italia si è conquistata la medaglia di bronzo per terzo paese nel mondo per numero di contagi da Coronavirus. Peggio soltanto Cina e Corea. Per questo motivo, gli altri paesi europei, in particolare quelli confinanti con lo stivale, stanno emanando nuovi provvedimenti per premunirsi.

La prima è stata la Francia. Marine Le Pen, infatti, ha invocato il controllo alle frontiere con il paese. Come si legge su La Repubblica, il leader ha affermato già ieri:

“Il governo deve essere in grado di prevederlo e preferisco che faccia di più o troppo che non abbastanza”

La Francia, infatti, non ha sospeso i voli dalla Cina ma ha presentato soltanto 12 casi di coronavirus fino ad ora. L’unico paziente deceduto è stato un turista cinese di 80 anni. I controlli alle frontiere, ha affermato la leader, si renderanno fondamentali soprattutto se la situazione italiana diventerà fuori controllo. Una posizione sposata da Salvini che, già al 31 dicembre, aveva chiesto che tutte le persone provenienti dalla Cina venissero messe in quarantena.

E’ stata disposta la quarantena obbligatoria in Romania per tutti coloro che arrivano dalla Lombardia e dal Veneto o che ci siano stati negli ultimi 14 giorni. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Bucarest in una nota. La quarantena sarà organizzata nella propria abitazione. Negli aeroporti i passeggeri saranno obbligati a compilare un questionario e assistiti da medici.

Treno bloccato al confine con l’Austria

Intanto, al confine con l’Austria, al Brennero, un treno proveniente dall’Italia è stato fermato per la segnalazione di due presunti casi di Covid-19. E’ stato il capotreno ad allertare le autorità permettendo ai due sospettati di scendere a Verona. Al momento, 300 passeggeri sono bloccati al confine. Per il momento, in Austria, non potrà entrare nessun treno dall’Italia.

In tutta Italia sale la psicosi con scaffali dei supermercati vuoti anche in molte località del Sud Italia. Salgono alle stelle i prezzi di igienizzanti e mascherine soprattutto online.