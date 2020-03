Francia, la pizza corona indigna gli italiani: Canal+ si scusa per la clip “satirica”

Francia, la pizza corona indigna gli italiani: Canal+ si scusa per la...

Sono arrivate le scuse dalla Francia a seguito della clip satirica dove la pizza italiana diventa “corona”: ma l’Italia non dimentica e si indigna.

Tantissime le proteste contro la Francia e la clip che vede come protagonista la pizza italiana chiamata “Corona”.

Il video francese che “prende in giro” gli italiani

Una clip che forse avrebbe voluto essere divertente ma purtroppo nel periodo in cui siamo non è stato visto con questo spirito. Nel video mandato in onda da Canal+ si vede un pizzaiolo italiano che tossisce e poi sputa sulla pizza chiamata coronavirus.

Un video che non ha fatto ridere nessuno vista l’emergenza mondiale di questi giorni, anche se non è la prima volta che la Francia ironizza sui fatti italiani più gravi.

Dopo la grande ondata di insulti e polemiche, Canal+ ha deciso di rimuovere subito il video e ha lanciato le sue scuse. Ma i politici italiani non ci stanno.

Politici e utenti indignati: le scuse di Canal+

La polemica nata non è solo quella degli utenti ma anche dal mondo politico: una satira che rischia di creare un incidente diplomatico non di poco conto – come evidenzia anche Repubblica.

Teresa Bellanova ha definto questo gesto raccapricciante e vergognoso, esattamente come Fiano che ha puntato il dito su questo video e sul suo significato.

Giorgia Meloni tramite il suo tweet:

“È disgustoso, il governo avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”

Per questo motivo Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha preso in mano la situazione attivando l’ambasciata a Parigi: