Francia, incendio in un edificio a Strasburgo: 5 morti e 7 feriti

Incendio nella serata di ieri in un edificio di Strasburgo, in Francia: 5 i morti e almeno 7 i feriti. I pompieri hanno tratto in salvo oltre una 20ina di persone.

Incendio in Francia: 5 le vittime. Cosa è accaduto?

Incendio a Strasburgo

Tragedia nella notte a Strasburgo: un vasto incendio ha colpito la cittadina francese. Grave il bilancio delle vittime. Come riporta anche Skytg24, sono 5 i morti e almeno 7 i feriti.

Il primo allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco prima dell’1:30 della notte scorsa. I caschi rossi sono giunti sul luogo dell’incendio con 23 automezzi.

Ad andare in fiamme un edificio a 7 piani. Del fumo denso è stato notato nella tromba delle scale del palazzo, così sono stati allertati i pompieri.

Le cause della deflagrazione

Una 50ina gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento. Oltre 20 le persone tratte in salvo, mentre 5 sono le vittime.

Sono ancora da accertare le cause del vasto incendio. I Vigili del Fuoco sono a lavoro per cercare di capire se si sia trattato di un incendio doloso o se ci sia stato qualche corto circuito all’interno dell’edificio andato in fiamme.

Le 5 persone decedute sarebbero rimaste intrappolate nei loro appartamenti. L’autopsia accerterà se la morte sia sopraggiunta per asfissia.

Notizia in aggiornamento.