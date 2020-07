Jean Castex è il nuovo Primo Ministro francese: un funzionario 55 enne eletto dal presidente della Repubblica.

Il nuovo Primo Ministro Castex è soprannominato Monsieur Déconfinement poiché la Francia è stata condotta fuori dal lockdown sotto la sua guida.

Entro mercoledì il nuovo governo

Il nuovo Primo Ministro Castex è stato scelto dal presidente della Repubblica. Soprannominato Monsieur Déconfinement per aver condotto la Francia fuori dal lockdown, l’ex segretario generale di Sarkozy ha 55 anni. L’ex premier, nel frattempo, è al centro di un’inchiesta in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria. Insieme a lui anche il ministro della salute Véran e Buzyn ex titolare del ministero.

Intanto, il nuovo governo sarà formato entro il prossimo mercoledì. La scelta di Castex arriva per il paese un po’ a sorpresa. Una svolta ecologista, quella del presidente della Repubblica, che arriva dopo una sorta di onda verde nelle elezioni locali. Castex è un uomo di destra, come il suo predecessore, che avrà il compito di guidare un governo da combattimento.

Chi è Castex

Poco conosciuto ai riflettori mediatici, Castex è stato alla guida dell’Agenzia dello sport. E’ stato da poco rieletto, con il 75% dei voti, sindaco di Prades (nei Pirenei occidentali). Il nuovo governo che andrà a formare si prospetta particolarmente rigido. Come si legge su Repubblica, lo stesso Castex ha affermato:

“C’è da gestire la ricostruzione economica, ambientale e sociale del paese anche perché la crisi dopo l’estate sarà molto dura e dobbiamo prepararci”.

La figura di Castex incarna per i più, quel gollismo sociale che permetterà a Macron di guadagnare terreno al centro in previsione del 2022. Descritto come poco avezzo alle luci della ribalta, Castex ha intenzione di aprire anche i dossier più delicati nei mesi in cui lavorerà.