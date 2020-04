Totti e la separazione legale da Ilary Blasi ‘Per colpa di Donna Pamela’: l’ironia dell’ex campione

Totti fa una confessione choc in diretta Instagram insieme a Vieri: ecco cosa ha confessato l’ex calciatore e campione della Roma

È stato uno dei personaggi più amati di sempre sopratutto dal mondo del calcio.Parliamo infatti di Francesco Totti, l’ex calciatore infatti ha fatto emozionare per anni i suoi carissimi fans. Anche se oggi ha lasciato il mondo del calcio, l’ex calciatore è sempre attivo suii social per i suoi fans.

Totti la confessione a Bobo Vieri

L’ex calciatore giallorosso è stato infatti invitato dal un altro ex calciatore Bobo Vieri. Totti infatti ha accettato la diretta del calciatore e di confidarsi con il suo caro amico. In particolare non è passato inosservato. Totti infatti ha parlato in diretta della sua quarantena e di come sta vivendo questi giorni di emergenza sanitaria.

“Domani faccio su e giù per le scale. Scalini e scale grandi. Se c’è anche Zeman? L’ho nascosto dentro casa!”.

Il campione giallo rosso infatti ha iniziato anche a ironizzare su questi giorni insieme alla sua famiglia.

La rivelazione del campione giallo rosso

Ma una delle dichiarazioni che hanno lasciato i fans senza parole, è stata quella fatta da Francesco. In particolare quello che è balzato alle orecchie dei fans, è l’aneddoto sulla bellissima Ilary Blasi.

“L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato”.

Il calciatore ha lasciato i fans sbalorditi ma fortunatamente tutto si è risolto in due giorni.