Francesco Totti grave lutto ‘L’ho visto crescere’: la morte improvvisa per infarto del figlio dell’amico e collega Cafu

Francesco Totti grave lutto ‘L’ho visto crescere’: la morte improvvisa per infarto...

Grave lutto per Francesco Totti, lo straziante messaggio sui social: “Ti sono vicino amico mio, con tutto il cuore”

Un addio sofferto quello dell’ex campione della Roma. Francesco Totti, ha scritto uno straziante messaggio di addio per il suo caro amico che ha perso prematuramente suo figlio, ecco cosa è successo.

Francesco Totti: “Ho visto tuo figlio crescere”

Un lutto che ha colpito il mondo del calcio. Un messaggio di addio da parte del marito di Ilary Blasi per Marcos Cafu. L’ex difensore del Milan e della Roma ha perso prematuramente suo figlio Danilo Feliciano. Il giovane 30 enne si è spento per un infarto mentre giocava a calco nella casa di famiglia a Barueri. Inutili i tentativi di riamarlo ed successivamente al trasporto all’ospedale ‘Albert Einstein’ di Alphaville i medici non hanno potuto che costatarne il decesso.

Sui social, numerosi i messaggi di cordoglio da parte non solo dei fan ma anche delle sue ex squadre e quella del suo amico, Francesco Totti. Sul suo profilo Instagram il grande campione della Roma ha detto addio al giovane con un messaggio che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.

I messaggi di cordoglio sui social

Una ferita che è destinata a non rimarginarsi mai quella causata dalla perdita di un figlio. L’ex capitano della squadra giallorossa ha deciso di dare un abbraccio virtuale al suo caro amico per la perdita di suo figlio:

“L’ho visto crescere, non è possibile!!! Ti sono vicino amico mio, con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo”.

Anche la Roma e il Milan hanno scritto su Twitter per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Marcos Cafu. Il club capitolino ha scritto:

“La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

