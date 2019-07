Francesco Sarcino annuncio scioccante, il matrimonio con la sua ex moglie è finito a causa di un tradimento da parte di lei, ecco con chi

Una scoperta per niente piacevole quella di Francesco Sarcina sul suo matrimonio. Il cantante, ha parlato del matrimonio finito male con la bella Clizia Incovaia.

Francesco Sarcina il tradimento della moglie

Non è finito a lieto fine il matrimonio tra il cantante Francesco Sarcina e la bella Clizia Incorvaia Il tutto secondo quanto riportato da una recente intervista, sarebbe stato rotto da una terza persona che avrebbe fatto breccia nel cuore della moglie di Sarcina.

I due però già stavano vivendo una forte crisi matrimoniale, che hanno superato con grande difficoltà solo alla fine di Febbraio. Il cantante però sapeva che qualcosa ancora non era stato superato e chiarito all’interno del loro rapporto e a quanto pare è stato cosi.

Le parole di Sarcina dopo il tradimento

La moglie Clizia ha deciso finalmente di parlare e di raccontare tutta la verità sulla profonda crisi del loro rapporto. La moglie di Francesco Sarcina ha finalmente confessato che in passato lo ha tradito con il suo caro amico Riccardo Scamarcio:

“Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita.”

Il cantante nell’intervista è apparso visibilmente sofferente e turbato da quello che gli è successo, ma l’ironia non gli manca mai:

“Le sofferenze sono materiale buono per scrivere canzoni”.

Secondo quanto riportato però da Francesco, la sua ex moglie al momento non sta insieme a quello che reputava il suo migliore amico Riccardo, pare infatti che quello del tradimento sia stato soltanto un caso isolato. Nonostante la sofferenza e il dolore di un tradimento inaspettato da parte della moglie, Francesco ha speso comunque belle parole per la madre di sua figlia:

“Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato, la donna che ho deciso di sposare con una cerimonia all’americana da pazzi, perché il mio era un amore pazzesco.”

Il cantante per superare il dolore, ha deciso adesso di rifugiarsi nella musica e nel suo lavoro, dedicando il tempo ai suoi due figli.