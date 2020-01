Chi è Francesco Sarcina, celebre frontman de Le Vibrazioni, al centro del gossip assieme all’ex moglie Clizia Incorvaia e all’attore Riccardo Scamarcio

Scopriamo tutti i segreti di Francesco Sarcina, dagli inizi della carriera fino ad arrivare ai giorni nostri.

Chi è Francesco Sarcina

Inizia la sua formazione musicale suonando la chitarra in varie band e cover-band del milanese. È nel 1993 che conosce Alessandro Deidda, batterista, per poi dare vita nel 1999 a Le Vibrazioni. Il duo, che in seguito diventerà una band, farà breccia con il singolo Dedicato a te nel 2003.

Assieme a Deidda pubblicherà numerosi album tra il 2003 e il 2018, come Le Vibrazioni (2003), Le Vibrazioni II (2005), Officine meccaniche (2006), En vivo (live) (2008), Le strade del tempo (2010), Come far nascere un fiore (raccolta) (2011) e V (2018).

Il 29 maggio 2012 annuncia il suo progetto solista e firma con la Universal, con cui incide l’album di debutto intitolato “Io” nel 2014. Sempre nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo, piazzandosi al decimo posto della classifica finale con Nel tuo sorriso.

Nel 2014 e nel 2015 è uno dei professori di canto nel talent show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi. Nel 2016, assieme alla moglie Clizia Incorvaia, prende parte alla quinta edizione dell’adventure game italiano Pechino Express.

Nel 2020 annuncia di essere tra i partecipanti alla 70esima edizione del Festival di Sanremo assieme alla storica band di cui ha fatto parte, Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina è stato sposato dal 2015 con Clizia Incorvaia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La coppia ha avuto una figlia, la piccola Nina.

Il cantante è padre anche di Tobia, nato nel 2007 da una precedente relazione.

Dopo l’addio a Clizia Incorvaia, sembrerebbe proprio, secondo alcune indiscrezioni, che Francesco Sarcina abbia ritrovato l’amore. La nuova fidanzata è una studentessa ventenne conosciuta a Roma, città nella quale è impegnata a studiare.