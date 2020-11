Francesco Renga, gesto d’amore per Ambra in diretta: ritorno di fiamma?

Il cantante un tempo proava un sentimento molto forte per Ambra Angiolini. Oggi Francesco Renga in Tv non ha paura di mostrare la sua dolcezza.

Un gesto che non poteva passare inosservato. Francesco Renga ha di certo stupito tutti i fan di sempre. Il cantante, infatti, ha detto delle parole molto belle per Ambra che fanno pensare ad un’imminente ritorno di fiamma.

Francesco è ancora innamorato di Ambra? La verità è che una relazione lunga e profonda come quella che hanno vissuto loro e che ha generato due figli non può mai finire del tutto. Infatti, i due ad oggi hanno ottimi rapporti e si sentono spesso proprio per consentire ai figli di avere una famiglia ‘normale’.

Francesco Renga, il gesto a Verissimo

Ambra Angiolini oggi è un’attrice affermata ma anche un’ottima attrice: Francesco Renga si innamorò di lei tanti anni fa. Le sue parole, i suoi scritti, oggi manifestano una maturità che è indice di una persona ancora più bella dentro che fuori. Nel suo InFame edito da Rizzoli si legge, per esempio, in relazione all’amore e ai suoi tormenti:

“Se anche la tua pancia pensa, piange, ama più della testa e del cuore”

Il romanzo tocca temi molto privati e profondi, ovvero il rapporto contrastante col cibo e i suoi disturbi alimentari, nello specifico la bulimia. La sua era una fame d’amore che solo la nascita della prima figlia Yolanda è riuscita in parte a placare. Il gesto dell’ex compagno riguarda proprio questo libro pieno di verità celate e private.

Renga e Angiolini, i fan sognano il ritorno di fiamma

Sono i figli Yolanda e Leonardo a fare da collante tra i due. Ambra e Francesco vivono a breve distanza, in modo che i due ragazzi possano avere tempo per il papà e la mamma senza stare più con l’uno o con l’altro. Ambra è da anni legata a Massimiliano Allegri e anche Francesco dopo Ambra ha trovato di nuovo l’amore con Diana Poloni.

Avendo una stabilità sentimentale entrambi, è assai improbabile che tra i due ritorni l’amore. Ma quel che resta dal loro rapporto è comunque molto profondo: i due infatti si stimano molto.



Il cantante fatti ha fatto un gesto molto bello che è subito balzato all’attenzione dei fan: ha pubblicato il libro di Ambra, rivelando che lo leggerà appena possibile e ha poi mandato un tenero bacio alla sua ex moglie. Un gesto romantico che fa ancora sognare un futuro (ma improbabile) ritorno dell’amore di un tempo.