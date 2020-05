‘Io e Ambra siamo ancora una famiglia’ Francesco Renga confessa la verità sul rapporto con l’attrice

Francesco Renga, la dolce confessione su Ambra Angiolini: “Con Ambra siamo ancora una famiglia”

Uno degli artisti più amati del panorama della musica italiana è, senza alcun dubbio, Francesco Renga. Il celebre cantante , vincitore del Festival di Sanremo del 2005, da tempo è separato da Ambra Angiolini ma in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ha parlato del suo ritorno alla vita e di come, negli ultimi mesi, con Ambra e i due figli e come la parola ‘insieme’ abbia assunto un significato davvero forte: ecco le sue parole.

Francesco Renga e la sua famiglia

Il vero successo per Francesco Renga arriva nel 2005 con la canzone “Angelo”, brano dedicato alla figlia, con cui vincerà la 55° edizione del festival di Sanremo. Da allora, continua ad emozionare milioni di fan nel nostro Paese con la sua splendida voce. Per più di dieci anni, l’artista bresciano è stato legato sentimentalmente con la celebre attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Assieme a lei, ha avuto due figli Jolanda e Leonardo. Nel 2015, però, è arrivata la notizia della loro separazione.

Nonostante siano passati tanti anni dalla loro separazione, il cantante ha raccontato di aver un bellissimo rapporto con la sua ex compagna.

L’intervista al cantante bresciano

In una recente intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Francesco Renga è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex, Ambra Angiolini. Il cantante bresciano ha affermato:

“A causa di questa quarantena per 3 settimane ho visto i miei figli solo in video all’inizio mi è sembrato giusto che stessero con Ambra, perché era qui a Brescia da sola. Poi hanno fatto avanti e indietro. Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”.

