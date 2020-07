Francesco Renga si gode una vacanza con la compagna e viene paparazzato sullo yacht, dove non si mostra una forma fisica perfetta.

Francesco Renga è stato ripreso non in perfetta forma. Le foto sono un’esclusiva della rivista Chi, che ritraggono il cantante in compagnia della compagna mentre si godono il bel mare della Sardegna.

Le foto della vacanza

Il cantante viene definito come “rockstar di sostanza”, mentre sfoggia una pancetta mai vista senza troppi problemi. Evidentemente il periodo trascorso in lockdown ha fatto appesantire anche Francesco, non solo tutti noi. La coppia ospite di amici, trascorre le sue vacanze al largo di Porto Cervo.

Della coppia Francesco e Diana, abbiamo solo foto rubate perché tengono la loro vita privata lontana dai riflettori e sono molto discreti. L’unica eccezione è una foto in cui i due sono abbracciati una sorta di conferma dell’importanza della storia nata dopo la rottura definitiva con Ambra Angiolini sua ex moglie.

La coppia

I due sono ufficialmente insieme dal 2015. Francesco e Diana hanno stupito tutti, perché i fan erano convinti che l’addio all’ex moglie Ambra Angiolini fosse soltanto temporaneo. Diana sembra non farsi molti problemi e si rilassa insieme a Francesco. Diana non è parte del mondo dello spettacolo, è una ristoratrice affermata. Ci sarà sempre tempo per tornare in forma.

Per poter crescere i figli insieme Francesco e Ambra abitano vicini e sembra che abbiano appianato i dissidi per creare invece una famiglia allargata. Non si sono mai visti tutti insieme, quello che si conosce si sa delle scarne interviste rilasciate.

Non abbiamo foto che ritraggono le due coppie insieme: Ambra e Allegri, Diana e Renga, non hanno mai posato insieme o non sono mai stati paparazzati. I figli Jolanda e Leonardo comunque sono sempre al primo posto, il più possibile al riparo dai pettegolezzi.