Francesco Renga, il lutto devastante: ‘La sua scomparsa vissuta come un abbandono’

Francesco Renga si è lasciato andare ad una confessione commovente a Domenica In: “Ho vissuto la sua scomparsa come un abbandono”

Francesco Renga è uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati dal mondo della musica. Il suo successo lo deve non solo ai suoi magnifici testi ma anche alla sua bellissima voce particolare. La vita del cantante come ha confessato in diverse trasmissioni non è stata semplice. Renga infatti ha sofferto molto da giovane

Francesco Renga la confessione commovente a Domenica In

Un addio straziante quello di Francesco Renga. Nella trasmissione della bravissima Mara Venier, il cantante si è raccontato a 360°, parlando anche della sua vita privata e della sua infanzia. Durante l’intervista infatti, il cantante è riuscito a parlare dopo tanti anni della morte della mamma. La sua scomparsa lo ha turbato molto, infatti che il giovane si è sentito completamente solo abbandonato dalla morte improvvisa della mamma, tanto da sentirsi tremendamente solo:

“Ho sempre pensato al suo abbandono da figlio, mia madre è morta a 52 anni. Di colpo si è ribaltata questa cosa, mi sono messo nei suoi panni e ho capito cosa può aver provato lei”.

Il cantante come racconta nell’intervista, viveva con questo senso di abbandono che non riusciva a scrollarsi da dosso. Renga infatti come confessa alla Venier, solo oggi all’età d 51 anni è riuscito a metabolizzare e a capire il senso di abbandono che per anni lo ha accompagnato.

“Ho superato il senso di abbandono. Non c’è più rabbia, anche perché ovviamente non è che lei volesse lasciarmi. …negli anni è cresciuta la sua presenza spirituale che è stata fondamentale nella mia vita”.

Renga, la carriera e la vita privata

Il giovane Renga poi si è soffermato anche a parlare della sua carriera e della partecipazione al Festival di Sanremo. Qualche anno fa infatti Renga vinse il Festval con la canzone che ancora oggi noi tutti ricordiamo ” Angelo” una canzone dedicata alla nascita della sua bambina. In passato, il cantante si è lasciato andare anche a confessioni circa la malattia del suo adorato papà, l’Alzheimer.

Il successo per Renga arrivò subito, ma la sua vita sentimentale incominciò a cadere. Sposato da anni con Ambra Angiolini i due ebbero una forte crisi tanto da portarli poi ad una dura separazione. Al momento Francesco sembra essere single, ma sicuramente con il suo fascino riuscirà ad essere più fortunato