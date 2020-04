Coronavirus, figli sconvolti ‘Una tragedia’: Francesco Renga la drammatica confessione del cantante a I Lunatici

Francesco Renga si è concesso ad una lunga intervista a I Lunatici, il cantante fa una drammatica confessione in diretta radio: ‘I figli sconvolti’

Francesco Renga è tra le voci più belle della musica Italiana. Recentemente il cantante si è concesso ad una lunga intervista per il programma Radiofonico I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

L’artista ultimamente impegnato per una campagna di solidarietà insieme alla sua ex compagna Ambra Angiolini per aiutare le famiglia bisognose della città di Brescia, ha rilasciato delle drammatiche dichiarazioni relative proprio allo stato d’emergenza tra Bergamo e Brescia.

Scopriamo di più, su quanto detto in merito.

Francesco Renga: ‘Una tragedia, i nonni non ci sono più’

Il cantante di origini friulane, durante la sua intervista per il format in onda su Radio Rai, ha voluto raccontare le conseguenze scaturite dalla diffusione del Covid-19 nella sua Brescia e a Bergamo, zone particolarmente colpite dalla pandemia, una ‘tragedia di proporzioni veramente devastanti’, ha raccontato ai radioascoltatori.

Una tragedia che, continua Francesco Renga che sono stati compresi dal resto della popolazione solo con le ‘immagini delle salme portate via dall’esercito dall’ospedale’.

Un’intera generazione è sparita, conclude l’ex compagno di Ambra Angolini, ‘i nonni non ci sono più’, in alcune di queste zone.

‘Sembrava un film, i nostri figli sono sconvolti’, l’amara confessione

L’intervista prosegue e l’artista si dice commosso, nel rivelare che nonostante la tragedia e nonostante molti abbiano visto morire le colonne portanti delle proprie famiglie, la sua Brescia non si è arresa, anzi tutti si sono uniti in una rete di solidarietà affinchè nessuno ‘rischi di rimanere indietro’.

Poi il pensiero di Francesco Renga è rivolto alla sua famiglia, e ai suoi figli nati dalla relazione con Ambra Angiolini da cui è da tempo separato.

Inizialmente spiega il cantante, la situazione relativa alla diffusione del Coronavirus, era surreale al punto da sembrare di essere in un film:

‘I nostri figli all’inizio l’hanno vissuta come noi, sembravano in un film. Ora sono sconvolti come noi’

e ancora:

‘Quando tutto sarà finito, non dimentichiamoci dei veri angeli’

ha concluso Francesco Renga.