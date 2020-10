Francesco Renga, terribile lutto familiare poche ore fa: l’addio straziante

Grave lutto per Francesco Renga, lo straziante messaggio di addio per una delle persone più importanti della sua vita.

Un giorno pieno di dolore per Francesco Renga. Si è spento, all’età di 91, il papà Salvatorico malato da tempo.

Grave lutto per Francesco Renga, l’addio al padre

Perdere una persona cara, lascia sul cuore delle ferite ed un vuoto che nemmeno il tempo potrà mai guarire. In queste ore, un grave lutto ha colpito Francesco Renga. Si è spento, all’età di 91 anni, il padre, Salvatorico. L’uomo è venuto a mancare ieri mattina, presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini, a Brescia.

In una passata intervista nel salotto di Mara Venier l’artista ha affermato che da tempo l’uomo era malato di Alzheimer. Salvatorico Renga, nato a Tuli, in provincia di Sassari, e da giovanissimo entrò a far parte della Guardia di Finanza, per poi trasferirsi al Nord, dove divenne Maresciallo di stanza a Muggia, in Friuli Venezia Giulia.

In quella chiacchierata con la padrone di casa, l’ex compagno di Ambra Angiolini, visibilmente commosso, ha precisato che il padre si ricordava solo di mia madre. Quando, invece, vedeva sua sorella gemella la scambiava per lui:

“Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede mia sorella gemella, la scambia per me”

Ecco una delle rare foto con il papà postate sui social.

Questo è mio padre… Oggi sono venuto a trovarlo. L'estate per tutti noi rappresenta giustamente un periodo di riposo e… Pubblicato da Francesco Renga su Mercoledì 10 agosto 2016

Il messaggio di cordoglio sui social

Per il momento, Francesco Renga ha scelto di vivere il suo dolore in silenzio. Il suo account IG, infatti, è stata aggiornato qualche giorno fa, prima della scomparsa del suo amato papà.

I funerali si svolgeranno a Brescia in forma privata.

Numerosi i messaggi di affetto e di vicinanza da parte dei suoi fan. La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.