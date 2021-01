Francesco Paolantoni, vita stravolta da un drammatico lutto

Il comico ha rivelato di come la sua vita è stata letteralmente devastata da un lutto tremendo. Francesco Paolantoni confessa il suo dolore.

Una confessione inaspettata quella di Francesco Paoloantoni. L’attore e comico napoletano ha voluto rivelare di un grande dolore che ha condizionato in modo netto la sua intera vita.



Sicuramente ad accrescere la sua popolarità sono stati alcuni programmi e fiction negli ultimi anni come per esempio Stasera tutto è possibile, Tale quale show e l’amatissima soap partenopea Un posto al sole.

Francesco Paolantoni, il lutto tremendo che l’ha sconvolto

A volte una perdita ci può segnare in maniera profonda. Francesco Paolantoni ha confessato di aver subito un lutto che lo ha letteralmente cambiato. In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa a Caterina Balivo, durante la trasmissione Viene da Me, Paolantoni ha rivelato il doloroso retroscena.

Dietro alla sua risata contagiosa e alla sue ironia tipicamente napoletana, Francesco nasconde un dolore sempre vivo. Formatosi nella Scuola di Arte Drammatica, Francesco ha lavorato tantissimo negli anni tra cinema, teatro e TV.

Il suo passato però nasconde alcune ombre che con la sua contagiosa solarità tende a celare.

Francesco sconvolto da un lutto

Il comico ha rivelato nel corso di quell’intervista di essere diventato un amante del mondo dell’arte grazie alla sorella maggiore, più grande di lui di dodici anni.

Purtroppo la felicità per il sogno realizzato, ovvero quello di diventare attore, è stato deturpato da una grave perdita: quella del padre, quando lui aveva appena vent’anni.

Un evento che l’ha cambiato rendendolo più maturo e concreto. Da allora Francesco vive da solo: dietro la sua maschera c’è, a quanto pare, un uomo sensibile oltre che divertente.